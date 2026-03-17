国土交通省は3月17日、土地取引の目安となる「地価」を公示しました。県内の平均は、28年連続で下落しました。公示されたのは、2026年1月1日時点の住宅地、商業地、工業地あわせて県内139地点の1平方メートルあたりの価格です。全地点の平均は5万9700円で、前の年に比べて0.3％下がり、28年連続の下落となりました。3つの用途のうち、工業地は5年連続で上昇しました。なかでも、徳島市津田海岸町は5.9％上昇し2万1600円と、