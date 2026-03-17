ETC専用のスマートICが、2026年に阿波市の徳島自動車道に開通するのを前に3月17日、工事現場が報道陣に公開されました。「阿波市場スマートIC」が開通するのは、徳島自動車道の土成ICと脇町ICの間、阿波市市場町です。ネクスコ西日本が進める工事の様子が、報道陣に17日に公開されました。すでに土台部分は完成していて、今後は舗装や料金所の設置などが行われ、年内に開通する予定です。（ネクスコ西日本 徳島工事事