2006年の第1回「WBC」初代チャンピオンを含む優勝3回、ベスト4が2回の成績を残してきた野球日本代表チーム「侍ジャパン」。2023年大会に次ぐ連覇を目指して臨んだ今大会だが、決勝トーナメント初戦で敗退と、歴代ワーストのベスト8で終えた。【写真】井端監督の妻は元テレ朝アナ、いまもキレイすぎる衝撃の近影3月15日（現地時間14日）のベネズエラ戦後に「結果が全てです」と肩を落とし、5月の契約満了をもって退任意向を示し