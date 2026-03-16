2026年に入り2月末までに県内で確認された特殊詐欺やSNS型詐欺の被害額は3億円を超え、過去最悪だった2025年1年間を上回るペースとなっています。県警によりますと、2026年2月末までに県内で確認された特殊詐欺などの件数は40件で、被害額は約3億400万円でした。これは、2025年の同じ時期と比べ約2億4500万円増え、過去最悪だった2025年1年間の16億円を上回るペースです。依然として「逮捕状が出ている」、「無実を証