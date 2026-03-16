人気漫画ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催中。公式Xでは地域別週間TOP5が発表された。【画像】そのキャラ人気なの！？各地域の『ワンピース』人気キャラ登場の途中結果これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1560キャラクター、全世界の国と地域から参加可能で、毎回月曜A