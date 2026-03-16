無料で使える画像編集アプリ「GIMP」のバージョン3.2が2026年3月14日にリリースされました。GIMP 3.2 Released - GIMPhttps://www.gimp.org/news/2026/03/14/gimp-3-2-released/GIMPはLinux、Windows、macOSで動作する画像編集アプリで、オープンソースプロジェクトとして開発されています。最初のバージョンは1996年1月にリリースされ、2025年3月にリリースされたGIMP 3.0ではGTK 3への移行や非破壊フィルターの実装といった