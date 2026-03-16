無料の画像編集アプリ「GIMP 3.2」がリリースされる、外部アプリでの編集を即座に反映できる「レイヤーリンク」が追加＆ライト・ダークモードの追従が可能に

無料の画像編集アプリ「GIMP 3.2」がリリースされる、外部アプリでの編集を即座に反映できる「レイヤーリンク」が追加＆ライト・ダークモードの追従が可能に