アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優の和田彩花（31）が16日までにインスタグラムを更新。発売した著書に対する一部のコメントに思いをつづった。和田は9日、自身のアイドル人生についてつづったエッセイなどを収録した著書「アイドルになってよかったと言いたい」を刊行。「私にとってアイドル経験は、良い時間と同じかそれ以上の苦しい時間をもたらしました。グループを卒業後も、『アイドル』で染みついた