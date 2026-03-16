コンプライアンスやハラスメント防止が叫ばれる昨今、若手社員への接し方に頭を悩ませる企業は多い。とはいえ、極端に腫れ物扱いすればいいという問題でもないようだ。投稿を寄せた30代男性（技能工・設備・交通・運輸）が働く職場は、もともと「昭和の町工場」と言った感じだった。かつては「先輩、上司の言うことは絶対！」という風潮があり、仕事でミスをすれば怒鳴られるような環境下で、皆が気を遣いながら働いていたそうだ。