数多くのホラーコンテンツを手掛けてきた「株式会社闇」のAIプロジェクト「YAMI AI」から、背筋も凍る恐ろしいWebアプリ「AI怪談ジェネレーター」がリリースされました。これはその名の通り「AIが怪談を作ってくれる」というものです。「日常にちょっとした刺激が欲しい」「手軽に怪談を楽しみたい」……なんて時にぴったりな本作。さっそく実際に体験してみましたので、その恐怖のレビューをお届けします。【その他の画像・さ