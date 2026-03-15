2026年秋、TBS系にて放送開始となるTVアニメ『アオのハコ』Season2、爽やかな青に彩られたブルービジュアル第5弾が公開された。＞＞＞ブルービジュアル第1弾から全てチェック！（写真5点）『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4