4月4日（土）より放送開始となるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ。メインPVが公開された。また音楽を司る元13冠・ポロ役で子安武人の出演が決定した。＞＞＞PVカットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真15点）魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修によ