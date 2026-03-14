アニメ「恋姫†無双」シリーズの曹操役などで知られる声優で、悪性の肉腫を患い闘病中であることを公表していた前田ゆきえさんが9日に亡くなったと、妹が14日に代理でXを更新し、伝えた。「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました」と報告。「2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました。これ