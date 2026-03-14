TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が13日、徳島県徳島市で開かれ国内外の映像作品を手掛けるプロデューサーが講演を行いました。徳島県内の起業家育成を目的とするTIBの月例会。13日は25年以上に渡って国内外の映画やドラマアニメなどの企画開発に携わってきたプロデューサーの大西美枝さんが講演を行いました。講演の中で大西さんはこれまでに手掛けた作品を紹介するとともに製作の中で