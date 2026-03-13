国土交通省は3月13日、阿南安芸自動車道のうち、まだ事業化されていない「牟岐海部道路」について、新年度の事業化に向けた手続きに入ったと発表しました。今後開かれる有識者による第3者委員会で認められれば、国の新年度予算成立後に新規事業として採択される見通しです。