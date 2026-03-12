「本日、衝撃の事実が発覚。一人暮らしだった前の飼い主さんが病に倒れ、飼育できなくなったため保護された犬です。前の飼い主さんからは“5歳”と聞いていました。ところが今日、マイクロチップ登録完了の連絡とともに届いた登録証明書を確認すると、生年月日は令和4年10月24日。え？ まだ3歳になったばかり……」【写真】「椅子、とった♡」 笑顔の元保護犬、実は3歳でしたそんな驚きの報告がXで話題になっています。添えら