準々決勝進出を決めた侍ジャパンの攻撃陣の中で佐藤輝明内野手（２６＝阪神）が?ネクストＭＬＢ選手?として注目を集めている。まだ出場機会が少ないとはいえ、８日のオーストラリア戦では８回に代打で登場し、逆方向に適時二塁打を放って改めてパワーを見せつけた。そんな佐藤に米メディア「スポーティングニュース」は「阪神は近い将来にポスティングを認める可能性がある。佐藤はメジャーで巨額の契約を結ぶだけの才能を持っ