株式会社スタジオアリスが2023年より展開している人気の「スーパーマリオ撮影」に、小さな子ども向け商品シリーズ「マイマリオ」デザインの赤ちゃん衣装と専用背景が新たに追加。2026年3月9日より撮影がスタートしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新衣装で「ベビィマリオ」「ベビィルイージ」「キノピオ」になりきれる今回新たに追加された衣装は、「ベビィマリオ」「ベビィルイージ」「キノピオ」