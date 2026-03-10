メキシコ代表のアルメンタが159キロ計測ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）メキシコ代表のアレクサンダー・アルメンタ投手の躍動に日本人が驚いている。最速159キロをマークしたソフトバンクの育成左腕に「これが育成ですか……」「支配下当確じゃないか」とコメントが寄せられた。8日（日本時間9日）にヒューストンで行われた1次ラウンド・ブラジル戦。6回に3番手で登板すると、2本の安打を浴びたもののアウト全てを