体内に蓄積したマイクロプラスチックが、特定の代謝経路を通じて免疫細胞の根本的な機能を阻害するメカニズムが、最新の研究で初めて明らかになった。肺や肝臓だけでなく、精巣の機能にまで深刻な影響を及ぼすという。