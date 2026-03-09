ＴＲＦのＤＪＫＯＯが９日、都内で行われたアイドルグループ・ＢｒｉｇｈｔＣｈａｒｍのデビューライブ取材会に出席した。ＤＪＫＯＯは、きょうデビューしたばかりの同グループに新曲「ＳＨＩＮＩＮＢＡＢＹ〜ＢＥＡＴでとりＫＯＯ〜」を提供。ＤＪ活動４５周年にして、初めてアイドルに楽曲提供し「アイドルソング、作りたかったんですよ！」と喜び爆発。また、「最近、リズムネタ芸人だと思われている節があるので