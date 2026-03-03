３日付で定年で引退する国枝栄調教師＝美浦＝が、この日、すべての調教を終えて厩舎スタッフに感謝のあいさつをした。最後のミーティングでは「皆さん、長い間お疲れさまでした。今日を持ちまして、この厩舎は解散ということですので、毎回言っていることだけど、馬も人も大きなケガ、病気ということがなくて、ここまでこられたのは、本当に一番よかったと思います。中央競馬の売り上げも、まだまだ伸びているようですし、この