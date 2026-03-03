Netflixは3日、「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」でNetflix大会応援ソング「タッチ」をスペシャルカバーするロックバンド「B'z」の稲葉浩志（61）が10日の日本―チェコ戦（東京ドーム）でライブパフォーマンスを初披露することが分かった。同社が発表した。試合開始前に実施予定。スペシャルムービー公開時に思わぬタッグに驚きと賛辞の声が多く上がった稲葉浩志の「タッチ」。稲葉は「この度Netflix大会応援ソ