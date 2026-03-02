フリーアナウンサーの青木源太アナがＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演。侍ジャパンが１日に焼き肉店で開いた決起集会の取材結果を報告した。決起集会は大阪市内の「明月館上本町本店」で開催。ドジャース・大谷翔平投手らメジャー組も含め選手３０人、少なくとも３５人が参加したという。大谷は自身のインスタグラムで集合写真を投稿。レッドソックス・吉田