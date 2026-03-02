グラウンドにWBC日本代表の大谷翔平が姿を見せ、スマホを構える観客ら＝2月27日、バンテリンドームナゴヤ東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組の主催者は2日、入場者による写真や動画の投稿について、プロ野球の規程を適用すると発表した。「あらゆる写真、動画」の投稿を禁じていた元々のチケット規約より緩和される。2、3日の京セラドーム大阪での強化試合も同じ扱いとなる。プロ野球