賃料上昇が続くなか、生活費を抑える手法として誰もが知るブランド駅を避けたり、同路線の数駅ずらしたりする「ずらし駅」戦略が注目されています。株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』が実施した調査によると、いま注目が集まっている「ずらし駅」は「池袋」周辺や「赤羽」周辺など4つの駅が挙げられました。【調査結果を見る】池袋・赤羽・町田・大宮周辺の“ずらし駅”はここ