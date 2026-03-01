百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節 FC東京 0（0-0）2柏15:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数21,869人試合データリンクはこちら3連敗中の柏がFC東京を下し、百年構想リーグ初勝利をあげた。前半は両者のプレー強度とスピード、トランジションが高いレベルで拮抗し、J1でも滅多に見ることのないレベルの高い攻防が展開された。ピッチに倒れ込む選手もほぼ皆無で、プレーが中断しても即座に再開する。そのスピード感も、サ