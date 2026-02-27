桃の節句を前に、徳島市のアミコビルで、毎年恒例の「つるし雛飾り」の作品展が開かれています。さまざまな願いが込められた、奥深いつるし雛の世界を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「最近暖かい日が多くなってきましたね、春の足音が近づいています」「うわー見てください。鮮やかな赤が目に飛び込んできます。アミコビルは早くも春の訪れたような華やかさに包まれています」 徳島市のアミコビル1階