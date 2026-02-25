「不動産投資で安定した家賃収入」と高齢者を勧誘し仕入れ値の7倍以上で部屋を売りつけたとして、不動産会社の社長らが逮捕されました。【映像】連行される容疑者東京・新宿区の「寿不動産」社長の石井寛一容疑者（42）ら9人は、70代の女性に300万円で仕入れたマンションひと部屋を2200万円ほどで売りつけたなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、寿不動産は2023年に高齢者39人に対し52の物件をおよそ7億4600万円