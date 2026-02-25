明治安田生命は25日、恒例となった「理想の上司」アンケートの結果を発表し、女性部門では水卜麻美アナウンサーが10連覇を達成した。男性部門では、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を、昨年6位の麒麟・川島明が破り、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。明治安田生命は、男性部門で初の1位になった川島について「場の空気を冷静に読み取り、誰かを傷つけることな