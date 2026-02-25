◆オープン戦ブルージェイズ７―８ヤンキース（２４日、米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地でのブルージェイズ戦に「２番・右翼」で先発。初回に背中に死球を受けるなど、２打数１安打２得点１死球で、オープン戦打率は５割となった。交代後に日本メディアに対応。ＷＢＣ大会についての意気込みを語り、ドジャース大谷翔平投手が、ＷＢＣでは