「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位50P7K50P7K（TCL Corporation）2位REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位REGZA50Z670R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）5位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）6位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）7位REGZA43M550R（TVS REGZA）8位BRAVIA 7K-55XR70（ソ