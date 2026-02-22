50P7K

写真拡大

　「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　50P7K

50P7K（TCL Corporation）

2位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

3位　REGZA

50Z670R（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K

4T-C55HV1（シャープ）

5位　AQUOS 4K

4T-C43HN2（シャープ）

6位　AQUOS XLED

4T-C50HP2（シャープ）

7位　REGZA

43M550R（TVS REGZA）

8位　BRAVIA 7

K-55XR70（ソニー）

9位　BRAVIA 5

K-55XR50（ソニー）

10位　AQUOS 4K

4T-C65HV1（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。