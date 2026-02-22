村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銅メダルを獲得した。村瀬は、高回転時代の先駆者としてけん引してきた。小学６年時に出た大会でバックサイド（ＢＳ）の１０８０（背中方向に横３回転）の大技に成功すると、世界からの注目を高めたのが、１３歳の時の１８年冬季Ｘゲームだ。ＢＡ決勝で難し