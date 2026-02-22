長野五輪女子５００ｍ銅メダリストの岡崎朋美さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで２人が３回ずつ飛んで合計得点を競い合う新種目の男子スーパー団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で小林陵侑、二階堂蓮（２４）で臨んだ日本が合計５３５・２点の６位にとどまり、メダルを逃したことを報じた。悪天候により３