インスタグラムを更新ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルで、37秒98で13位に終わった吉田雪乃（寿広）がインスタグラムを更新。メダル候補として期待されながらの無念の結果に、謝罪と今後の決意を記した。14組目でリンクに登場した吉田は、仕切り直しとなったスタートでスピードに乗り切ることができず、目標としていたメダルに遠く及ばない13位で終了。ゴール後は呆然とした表情を浮かべ、悔し涙を流