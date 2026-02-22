インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルで、37秒98で13位に終わった吉田雪乃（寿広）がインスタグラムを更新。メダル候補として期待されながらの無念の結果に、謝罪と今後の決意を記した。

14組目でリンクに登場した吉田は、仕切り直しとなったスタートでスピードに乗り切ることができず、目標としていたメダルに遠く及ばない13位で終了。ゴール後は呆然とした表情を浮かべ、悔し涙を流した。

吉田は22日、インスタグラムで、「目標としていたものとは程遠い結果で終わってしまいました」と書き出し、関係者や応援してくれたファンへ向け、「恩返ししたいという気持ちで戦いましたが、叶わず申し訳ありません」と謝罪した。

それでも、「言葉では言い表せないほどの悔しさが残ってしまいましたが、ここまで来るにあたり改めて私はこんなにもたくさんの方々に支えてもらい、応援していただけているのだと実感しました」と周囲の支えに感謝。「その中で全力で挑めたこと とても幸せでした」と五輪を戦い抜いた思いをつづった。

最後は前を向き、「綺麗事ばかりでは行かない厳しいスポーツの世界ですが、私は私なりのスピードスケートの愛し方で自分の目標に向かって突き進みます 4年後強くなって戻って来ます！」と決意を新たにした。

競技後、涙が乾かないまま場内を歩き、日本の応援団に何度も頭を下げるシーンがネット上で感動を呼び、「吉田雪乃選手、会場を回ってスタンドの日本応援団全てに感謝してる。こんな選手は他の国にいないよ。この謙虚さは日本人の誇り」「泣いててもリンクを周って会釈していて偉い」といった声が上がっていた。



