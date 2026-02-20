俳優の真木よう子が１５日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で昨年の第２子出産を振り返った。視聴者からの「自然分娩にするか、無痛分娩にするか迷っている」という相談に答えた真木。１７年前の第１子のときは「妊娠糖尿病を患ったので、大きな病院にいった。和痛分娩」とコメント。和痛とは陣痛を和らげるが、産むときは「自然分娩と同じ、痛いは痛い」と振り返った。そして昨年の第２子は「年齢のことがあったので完全無痛」