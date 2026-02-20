２０日午後０時５５分頃、三重県鳥羽市国崎町沖で貨物船「新生丸」（４９９トン）から「漁船らしきものと衝突した」と１１８番があった。海上保安庁が現場付近で船体が半分に割れている遊漁船を確認。遊漁船の男性船長（６６）と客の計１２人を救助した。行方不明になっていた客１人も約２時間半後に現場付近で見つかったが、心肺停止状態という。鳥羽海上保安部によると、遊漁船は客１２人が乗っていた。船長によると、客１人