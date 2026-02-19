韓国スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）は2026年2月18日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルの特集記事を公開し、上位を独占した日本勢の活躍に対して「キム・ヨナの時代には想像もできなかった」と報じた。「日本が表彰台を総なめにする可能性が出てきた」ショートプログラム（SP）が17日に行われ、中井亜美（17）が78.71点をマークして首位に立った。冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を