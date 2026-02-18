レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、中国からレンタルしていたジャイアントパンダが故郷に帰還し、日本はパンダ不在国となりました。最後まで展示されていた恩賜上野動物園のパンダは、常に大行列の人気展示でした。世代交代しながら平成を駆け抜けた上野動物園のパンダを、お土産品から振