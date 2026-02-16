ゴディバ ジャパン（東京都港区）が、「THE MONSTERS」とコラボした「GODIVA×LABUBU（ラブブ）」コレクションを2月18日から順次、販売します。全国のゴディバショップ、ゴディバカフェ、公式オンラインショップで購入が可能。【写真】かわいすぎるんですけど！ラブブ特製チョコ、スプーン、ティーカップも…一挙に公開！同コレクションでは、LABUBUがデザインされたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのぜいたくな味