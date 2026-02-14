巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が１４日、３月開催のＷＢＣに向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を訪問して、井端弘和監督（５０）や選手らを激励した。午前１０時３６分、胸に「ＪＡＰＡＮ」左袖に「ＭＡＴＳＵＩ」と入った特注ジャンパーを来てグラウンドに現れると、客席のファンから歓声と拍手が起きた。今回、激励訪問を依頼された井端監督や選手に「皆さんのマイアミ