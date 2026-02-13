【ワシントン＝坂本幸信】英紙フィナンシャル・タイムズは１３日、トランプ米大統領が鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税を一部縮小する計画だと報じた。食品・飲料缶などの価格上昇を通じた消費者への影響が背景にあるとしている。１１月に控える中間選挙に向けた物価高対策の意味合いがありそうだ。米国は昨年３月、安全保障上の脅威を理由に、米通商拡大法２３２条に基づいて鉄鋼・アルミ製品に２５％の追加関税を発動。６