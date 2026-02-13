大相撲の大関・安青錦（安治川）が１３日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足、４０キロの重りを持っての小刻みなスクワットなどの基礎運動に時間を割いた。ぶつかり稽古では部屋の幕下以下に胸を出し、最後は自身もぶつかった。番数を多くは取らず、稽古では基礎を徹底する安青錦。初の綱取りに挑む春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けても、これまで同様に大阪入り後に相撲を