京都・福知山市が１４００万円支払いへ京都府福知山市は１２日、２０２２〜２４年の休日に行われた福知山マラソンや、年度末の業務終了後に行う机の配置替えに従事した職員に、実態に合わせて約１４００万円の超過勤務手当などを支払うと発表した。２４年１２月に市法令遵（じゅん）守審査会に「超過勤務手当の対象外とされている」などと公益目的通報があり、是正を検討していた。対象はマラソンが計８１６人で、超過勤務手当