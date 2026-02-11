鈴木唯人が所属するフライブルクは現地２月10日、DFBカップ準々決勝でヘルタ・ベルリンと対戦。PK戦の末に接戦を制し、４強進出を果たした。鈴木はこの試合に先発。スコアレスで迎えた延長前半６分、先制点を挙げる。相手のGKへのバックパスを見逃さずにボールを奪うと、巧みなステップでGKをかわして右足シュートを流し込んだ。 チームはその後に失点し、１−１で120分を終えて勝負の行方はPK戦に。フライブルクがこれ