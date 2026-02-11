鈴木唯人が貴重な先制弾で今季公式戦５点目！ PKも成功。フライブルクのカップ戦４強に貢献
鈴木唯人が所属するフライブルクは現地２月10日、DFBカップ準々決勝でヘルタ・ベルリンと対戦。PK戦の末に接戦を制し、４強進出を果たした。
鈴木はこの試合に先発。スコアレスで迎えた延長前半６分、先制点を挙げる。相手のGKへのバックパスを見逃さずにボールを奪うと、巧みなステップでGKをかわして右足シュートを流し込んだ。
チームはその後に失点し、１−１で120分を終えて勝負の行方はPK戦に。フライブルクがこれを５−４で競り勝つ。鈴木もキッカーで登場し、見事に成功させた。
24歳日本代表アタッカーは、カップ戦では初ゴールを記録。今季はここまでリーグ戦で３得点、ヨーロッパリーグで１得点しており、通算５点目をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKをかわしてフィニッシュ！ フライブルク鈴木唯人が公式戦５点目！
鈴木はこの試合に先発。スコアレスで迎えた延長前半６分、先制点を挙げる。相手のGKへのバックパスを見逃さずにボールを奪うと、巧みなステップでGKをかわして右足シュートを流し込んだ。
チームはその後に失点し、１−１で120分を終えて勝負の行方はPK戦に。フライブルクがこれを５−４で競り勝つ。鈴木もキッカーで登場し、見事に成功させた。
24歳日本代表アタッカーは、カップ戦では初ゴールを記録。今季はここまでリーグ戦で３得点、ヨーロッパリーグで１得点しており、通算５点目をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKをかわしてフィニッシュ！ フライブルク鈴木唯人が公式戦５点目！