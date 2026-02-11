昨季オリオールズでプレーし、現在FAの菅野智之投手が日本時間11日、ロッキーズと1年契約で合意したとMLB公式Xなど複数のメディアで発表されました。昨季はオリオールズで30試合に登板し10勝10敗、防御率4.64という成績の菅野投手。ロッキーズの公式Xでは、「コロラドへようこそ！」というキャプションとともに菅野投手の画像をつけて発表されました。ロッキーズの本拠地、クアーズ・フィールドは、標高約1600メートルに位置するこ