雪が多すぎて冬に閉まるスキー場が、新潟県に存在する。1〜3月という本来の繁忙期に営業を止め、開くのは雪の少ない時期だけ。しかも現地へ向かうには、22km続く薄暗いトンネル道路を通らなければならない。【珍スポット】新潟県にある「ナゾのスキー場」「周囲にある謎スポット」の写真をすべて見る【世にも不思議な豪雪地帯】なぜ、こんな場所にスキー場が造られたのか。その答えは……。人気YouTuberのもへじ氏による初の著